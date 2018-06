Menina diz para a polícia ter sido estuprada por 45 homens em Poços de Caldas-MG

A Polícia Civil investiga as informações dadas por uma menina, de 12 anos, que diz ter sido violentada por cerca de 45 homens, na cidade mineira de Poços de Caldas. De acordo com a Polícia Militar, a adolescente foi internada com lesões na região da genitália, na Santa Casa do município, que acionou a PM.

A garota, durante conversa informal, disse ter sido violentada em um domingo, sem especificar qual, por cerca de 45 homens, perto de um campo de futebol, próximo à Fazenda Serra D'Água, na zona rural da cidade.

Segundo o delegado responsável pela Delegacia de Menores, Ademir Luiz Correa, os pais da garota registraram um boletim de ocorrência na última terça-feira, 21. A polícia vai investigar se as informações da garota são reais.

"Ela (a garota) mencionou também que teria tido relações sexuais no dia 30 de janeiro e no dia 5 de fevereiro, com moradores da região, em troca de presentes e roupas", explica Correa.

Segundo o delegado, a polícia vai instaurar inquérito policial para apurar o que realmente aconteceu e se o depoimento da menina é verdadeiro. Além da menina, serão ouvidos os pais da adolescente, vizinhos e testemunhas. "Não é possível uma menina ser violentada por 45 homens em um campo e futebol e ninguém ter visto", conclui.

A garota permanece internada na Santa Casa e a família proibiu que fossem divulgadas informações sobre o estado de saúde da menor.