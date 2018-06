Menina é baleada em confronto entre policiais e traficantes no Rio

RIO - Uma menina de 7 anos foi atingida de raspão no ombro por uma bala perdida durante um confronto entre policiais e traficantes, por volta das 18h deste domingo, em Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio. Esse episódio deu início a um protesto de moradores, que incendiaram um contêiner da base da Unidade de Polícia Pacificadora local, além de três ônibus e um carro particular.

Segundo a polícia, a menina estava dentro de casa, no Morro do Gambá, quando foi atingida. Levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier (zona norte), ela foi atendida e recebeu alta por volta das 20h.

Por conta dos confrontos e do protesto de ontem, a tensão no bairro continua. Diretores de duas escolas e uma creche decidiram manter as unidades fechadas hoje. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 1.065 alunos estão sem aulas.