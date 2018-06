Menina é esfaqueada por tio em frente à escola na Grande Belo Horizonte

SÃO PAULO - Uma menina de 15 foi esfaqueada pelo seu próprio tio nesta quarta-feira, 27, perto de uma escola em Santa Luiza, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A jovem estaria sendo assediada pelo homem, de 27 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem teria tentado assediar a menina nos últimos dias e, nesta manhã, a teria seguido até a escola, onde propôs um relacionamento sexual. Com a recusa da sobrinha, o homem pegou uma faca que carregava e a esfaqueou.

A menina foi atendida no local e levada para o pronto-socorro da cidade, de acordo com a PM, de onde foi transferida para o Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte. A jovem não corre risco de vida. O suspeito está foragido.

Crime. Em Contagem, uma mulher foi morta a tiros, nesta terça, no meio da rua no bairro Juscelino Kubitschek. Segundo informações da Delegacia Especializada de Homicídios do município, a mulher foi atingida no braço esquerdo, tórax e cabeça e morreu no local. A polícia investiga a possibilidade de que o crime tenha motivo passional, já que nada foi roubado. Ainda não há informação sobre suspeitos.

Atualizado às 13h14 para acréscimo de informações