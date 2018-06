Menina é internada após cair do 3.º andar Uma menina de 10 anos caiu do terceiro andar de um prédio pouco antes das 22 horas de anteontem, num condomínio do Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. De acordo com familiares, ela brincava de pular na cama, no apartamento de uma amiga da mesma idade, quando teria se desequilibrado e caído. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada em estado grave ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, onde permanece internada. Conforme os bombeiros, a menina sofreu traumatismo craniano e afundamento da face.