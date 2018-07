Menina é violentada pelos pais em Peruíbe O pedreiro Walter Aparecido de Souza, de 35 anos, e sua companheira, Marilu dos Santos, de 22, estão sendo acusados de abusar sexualmente da filha de dois anos de idade. A menina até o início da noite de ontem, encontrava-se internada em estado gravíssimo no hospital do município. Ao ser atendida no PS Municipal, final da tarde de domingo, a menina já se encontrava em estado de coma. No plantão, a médica constatou que os órgãos sexuais da criança estavam bastante machucados. Depois de ouvidos na delegacia, os pais foram presos em flagrante.