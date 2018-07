Menina esfaqueada pelo pai morreu nesta 2ª-feira A menina Helen Lima Godinho, de 4 anos, que foi esfaqueada pelo próprio pai na madrugada do último domingo, na cidade de Guaraciama, no norte de Minas, morreu no fim da tarde desta segunda-feira. Ela estava internada na Santa Casa de Montes Claros. O lavrador José dos Reis Freitas Godinho, de 35 anos, deu uma facada na parte esquerda do tórax de Helem e depois atingiu o filho, Éder Lima Godinho, que completava seis anos e morreu na hora. A menina chegou a ser operada, mas não resistiu ao ferimento. Segundo a 67ª Companhia da Polícia Militar de Bocaiúva, onde a ocorrência foi registrada, os crimes foram motivados pelo ciúme que Godinho sentia da ex-mulher, Sidnésia Lima dos Santos, de quem estava separado havia cerca de 15 dias. Após atacar os filhos, o lavrador tentou o suicídio. Nesta segunda-feira, ele continuava internado na Santa Casa de Montes Claros. Godinho foi preso em flagrante, e a PM está fazendo vigilância no quarto do hospital. Ele deve receber alta nesta terça. O corpo do menino foi enterrado nesta segunda no cemitério de Guaraciama.