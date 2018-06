Menina foi dada como morta no lugar da irmã gêmea

Itacarambi - Parentes da menina de 5 anos, que morreu vítima do tremor em Itacarambi (MG), na madrugada de domingo, disseram ontem que a identidade dela foi trocada pela da irmã gêmea no registro de óbito do Hospital Municipal Gerson Dias. Foi a primeira vez que se registrou no País uma morte em decorrência de um terremoto. Jessiane Oliveira da Silva foi o nome da vítima divulgado pela Polícia Militar, pela prefeitura e pelo hospital. Mas o pai - João Batista da Mota Silva, de 31 anos - e a avó da menina, Jesuína Fiúza de Oliveira, de 54 anos, disseram ontem que quem de fato morreu foi a irmã gêmea, Jesiqueli Oliveira. As duas dormiam na mesma cama, que foi atingida por um muro. A avó remexia ontem nos escombros e lamentava a morte da neta, que foi enterrada na tarde de domingo. "A parede caiu em cima delas, tentamos tirar e achamos a Jesiqueli desmaiada. Quando a colocamos no carro, ela não resistiu." Índia da etnia xacriabá, Jesuína recebeu a visita do governador mineiro Aécio Neves (PSDB), que ontem esteve na comunidade para avaliar os estragos. Ela relatou o episódio da morte da neta e recebeu a promessa de ajuda do governador. O hospital informou que irá investigar a verdadeira identidade da vítima, mas suspeita que os documentos das irmãs gêmeas possam ter sido trocados.