Menina holandesa morre arrastada por cavalo no Ceará

Uma menina holandesa, de oito anos, morreu, nesta quarta-feira, 25, durante um passeio a cavalo na Praia do Cumbuco, litoral de Caucaia, município da região metropolitana de Fortaleza. A criança passava férias com a família na capital cearense. De acordo com a polícia, ela e a irmã estavam no cavalo quando este se assustou e correu em disparada. A menina de dez anos conseguiu se soltar, mas a outra, a de oito anos, ficou pendurada na sela pelo pé, sendo arrastada por cerca de 500 metros pelo animal. Ela chegou a ser levada ainda com vida para o Instituto Dr. José Frota, no Centro de Fortaleza. O dono do cavalo, cuja identidade não foi divulgada, está foragido. Ele vai responder a homicídio culposo (quando não há a intenção de matar). Os passeios a cavalo são muitos comuns na Praia do Cumbuco, que fica no litoral leste do Ceará. Por ficar próximo a Fortaleza, a cerca de 20 quilômetros, é uma praia bastante freqüentada por turistas durante as férias. Os passeios a cavalo são ofertados por nativos da região e, geralmente, não passam por uma fiscalização adequada.