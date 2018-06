Menina morre afogada em creche em Nova Iguaçu Uma menina de 3 anos morreu afogada nesta quarta-feira em conseqüência do alagamento de uma creche no bairro da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Outras 45 crianças que se protegiam na laje do prédio foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros no início da noite. Identificada pela prefeitura municipal como Ana Clara, a criança foi levada por diretores da creche particular para o Hospital da Posse, onde chegou morta. Até as 19h30 ainda chovia forte no município - a Defesa Civil havia recebido 36 chamadas, e o Corpo de Bombeiros, 80. Na tarde de segunda-feira, quarenta minutos de chuva deixaram um rastro de destruição no bairro Marco 2, também em Nova Iguaçu: casas, 47 carros e 12 motos foram destruídos. A fábrica de cosméticos Embelleze foi invadida pela água, provocando a formação de uma mistura de dois palmos de lama e produtos supostamente químicos que se espalhou pelas ruas e entrou em casas próximas. A Defesa Civil Municipal informou que cerca de 100 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas nesta Quarta-feira por causa da chuva.