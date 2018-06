Menina morre asfixiada, dentro de micro-ondas Uma fatalidade. É assim que está sendo tratado, pela polícia, o caso da menina Terezinha Aparecida dos Santos, de 7 anos, encontrada morta dentro de um forno de micro-ondas na cidade de São José, na tarde de domingo. Segundo o delegado Rodolfo Serafim, a possibilidade de homicídio é remota. Por meio de análises no coração e no pulmão poderá ser definido se a criança morreu por falta de oxigênio. A perícia não encontrou sinais de agressão, ampliando a tese de que ela tenha se trancado dentro do aparelho.