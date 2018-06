Menina tira chapéu do papa em Roma; veja vídeo

Uma garotinha tirou o chapéu do papa durante visita a Roma nesta quarta-feira, 22. O momento em que a menina é levada para conhecer o pontífice foi filmado e divulgado nas redes sociais pelo padrinho.

No Twitter, Mountain Butorac diz: "Levei minha afilhada para conhecer o papa. Ela roubou o chapéu dele". O vídeo já tinha mais de 13 mil compartilhamentos e 30 mil curtidas 15 horas após a publicação.

Took my Goddaughter to meet the pope. She stole his hat! pic.twitter.com/SdSorop3uN — Mountain Butorac (@MountainButorac) 22 de março de 2017