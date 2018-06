Meninas fora de série Houve um tempo em que notícia de adolescente que fugia de casa ficava restrita ao poder de comunicação de vizinhas fofoqueiras. "Menina, você não sabe da maior!" - o boca-a-boca soava como vinheta de edição extraordinária. É claro que os pais se preocupavam com a aventura dos filhos: "Será que estão com frio ou fome? Será que aquele amigo doidinho da escola também foi? Será que vão pegar carrapato?" Mas sempre aparecia um amigo da família para lembrar como são os jovens: "Cansados de tudo, pegam a estrada em busca de nada." Exatamente como fizeram essas encantadoras meninas que saíram do cinema sem destino na rota sul dos caminhoneiros. "Só queria respirar um pouco e voltar", disse uma delas, ao ser descoberta pelo Brasil inteiro que acompanhava o noticiário do que nos dias de hoje costuma acabar em tragédia. Houve até quem se decepcionasse com o final feliz das gurias: "Eu gostei do que fiz, me diverti." Ana Lívia e Giovanna não são um mau exemplo qualquer. Podiam estar consumindo de tudo em shoppings ou raves, mas foram atrás da felicidade como nos bons e velhos tempos de seus pais. Tomara que eles levem isso em conta antes de castigá-las. Radical Chic O governador José Serra foi taxativo em casa: proibiu dona Mônica de usar no encontro com o príncipe herdeiro do Japão Naruhito aquelas botinhas ridículas que a primeira-dama calçou na recepção ao papa Bento XVI no Palácio Bandeirantes. "E não se fala mais nisso!" Big Phil "Como se diz ?amarrar cachorro com lingüiça? em inglês?" Felipão,já se preparando para treinar o Chelsea Era só o que faltava A torcida do Corinthians deu agora para implicar até com o gel que o goleiro Felipe usa no cabelo. Peralá! Esclarecimento importante A atriz e jornalista Marília Gabriela, que hoje preside uma associação de convidados da festa que precedeu o roubo das jóias na mansão de Hebe Camargo, desmente categoricamente que alguns dos filiados ao grupo estejam sendo chamados a depor no caso do furto de obras de arte da Estação Pinacoteca. A escolha de Sofia Entre o filho da governadora do Rio Grande do Norte e o vice da governadora do Rio Grande do Sul, quem você salvaria do fogo eterno do noticiário? Da série ?Vice é a...? Barack Obama e Al Gore, a chapa dos sonhos dos democratas, não é de todo impossível, desde que o regime presidencial americano dê lugar a um sistema de guarda compartilhada dos EUA. Depois de ganhar um Nobel e um Oscar, francamente, não dá para voltar a ser vice, né, não? Coisa extraordinária O ponto alto das comemorações dos 200 anos do Jardim Botânico do Rio deve ser o elogio público que Lula fará à língua presa do presidente do parque, Liszt Vieira. Não é nada, não é nada... Uma boa notícia, enfim, para a torcida do Corinthians: Rivaldo vai encerrar a carreira no Palmeiras.