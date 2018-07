Meningite ataca 8 crianças em Fortaleza Oito crianças estão internadas no Hospital São José, em Fortaleza, com meningite, seis das quais estudam na mesma escola, a da rede municipal Marcos Valentim, no bairro Serrinha. As aulas foram suspensas. A escola tem 1.200 alunos, e as aulas serão repostas no mês de férias. De acordo com os médicos, a doença está controlada, não havendo risco de vida para nenhuma das oito crianças, que deverão ficar internadas, em observação, por mais uma semana. Parentes e pessoas próximas tomaram antibióticos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 41 casos de meningite foram registrados neste ano em 15 municípios cearenses. A maior concentração foi em Fortaleza, com 21 casos confirmados. Duas pessoas morreram.