Menino atingido na cabeça durante tiroteio recebe alta do CTI

RIO - O menino Vitor Gomes Bento, de 8 anos, baleado na cabeça durante tiroteio no Morro dos Macacos (zona norte), recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), nesta quinta-feira, 15. Ele foi transferido para a enfermaria pediátrica e permanece em estado estável, mas sem previsão de alta.

Vitor voltava da escola com o irmão menor, no final da tarde do dia 6, quando foi baleado durante o confronto entre policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Macacos e integrantes da quadrilha de criminosos da favela.

Ele foi hospitalizado em estado grave e submetido a uma cirurgia que durou quatro horas, no Hospital do Andaraí (zona norte). No mesmo dia, moradores protestaram e fecharam o Túnel Noel Rosa, que passa sob o morro, nos dois sentidos.