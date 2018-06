Menino atingido por raio em Mongaguá é levado para São Paulo

O menino de 10 anos atingido por uma descarga elétrica provocada por um raio em uma praia do litoral sul de São Paulo, neste sábado, 19, foi transferido hoje para o Hospital Nove de Julho, na capital paulista. Ele está em estado grave.

O acidente aconteceu por volta de 14h de sábado na Praia do Centro, em Mongaguá. Segundo testemunhas, o raio atingiu o chão perto de uma família de São Vicente que passava o dia no local. Houve um forte estrondo. Uma mulher e seus dois filhos, um menino e uma menina, caíram no chão, desacordados. Um salva-vidas prestou os primeiros socorros, mas o garoto não reagiu.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (SAMU) levou as vítimas para o Pronto-Socorro Central da cidade, no bairro de Vera-Cruz. O menino chegou com parada respiratória, foi entubado e encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande.

Um forte temporal atingiu a Baixada Santista neste sábado, provocando queda de árvores, falta de luz e alagamentos. Na região central de Santos houve registro de chuva granizo. Antes da tempestade, a temperatura na região ultrapassou 30ºC.