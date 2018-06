Menino baleado na cabeça está em coma O menino Ugo Ronca Cavalcanti, de 12 anos, atingido por um tiro na cabeça quando jogava bola, no sábado à noite, no Clube Federal, no Leblon, zona sul do Rio, está em coma, no Hospital Miguel Couto. O estado de saúde dele é considerado gravíssimo e não há previsão para a retirada da bala, que está alojada numa região sensível do cérebro.