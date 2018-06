Menino cai em poço e morre afogado em Campinas A Policia Civil abriu inquérito para investigar as circunstâncias da morte de um menino de 3 anos, que se afogou em um poço artesiano no Jardim Campo Belo 2, periferia de Campinas, na noite de quarta-feira, 26. O poço tem cerca de vinte metros de profundidade com um lençol d´água no fundo e estava desativado e parcialmente coberto por tábuas. Segundo levantamento do 9º Distrito Policial, a criança estava em uma igreja evangélica acompanhada de uma senhora que não possui nenhum grau de parentesco. Ela deu por falta do garoto por 40 minutos. Ele foi localizado dentro do poço a poucos metros da igreja. Vizinhos ainda tentaram retirar o menino com uma corda enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros, mas ele foi resgatado sem vida. O corpo do menino foi sepultado na tarde desta quinta-feira no Cemitério dos Amarais, em Campinas.