Menino de 10 anos é baleado na cabeça na zona norte do Rio

RIO - Um garoto de 10 anos foi atingido por um tiro de raspão na cabeça durante uma tentativa de assalto na noite de domingo na Avenida Brasil, na altura do bairro Irajá, na zona norte do Rio. Ele foi operado no Hospital Estadual Getúlio Vargas e, segundo a secretaria estadual de saúde, respira com a ajuda de aparelhos. O estado de saúde dele é grave.

Segundo a Polícia, a mãe da criança, Roberta Clark Ferreno, de 34 anos, dirigia pela avenida, próximo ao Trevo das Margaridas, quando viu um homem armado sair de um matagal. Ela teria se assustado e acelerou o veículo para fugir. O homem atirou contra o carro e atingiu o menino. O caso foi encaminhado à 38ª DP (Irajá). Segundo a polícia, duas equipes trabalham para identificar o responsável pelo disparo.