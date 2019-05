Menino de 10 anos é flagrado dirigindo carro furtado

FRANCA - Um menino de apenas 10 anos de idade foi flagrado dirigindo um carro ao lado de outro garoto de 7 anos em Botucatu, no interior paulista. Os dois foram abordados por guardas municipais na noite deste sábado, 18, após denúncias de que crianças teriam furtado um carro para passear.

Os meninos confirmaram o furto para dar uma volta pela cidade. Eles contaram ter encontrado o veículo, um Ford Fiesta, com a chave na ignição, na região central da cidade.

O dono confirmou ter entrado em casa por alguns minutos e deixado a chave no carro. Mas os garotos estavam com várias chaves de veículos para tentar abrir a porta de algum outro carro. Eles dirigiram até serem abordados na rua Curuzu, a cerca de 3 quilômetros do local.

Segundo guardas municipais, a criança alegou que o carro era de seu pai, mas confessou o crime porque havia queixa de furto. O Conselho Tutelar teve de ser chamado e foi atrás dos pais das crianças, que terão de apresentá-las ao Juizado da Infância e da Juventude, responsável por definir o desfecho do caso.