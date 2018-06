Menino de 11 anos é flagrado dirigindo ônibus em Campina Grande

Juliane Freitas, do estadão.com.br

Um menino de 11 anos foi flagrado dirigindo um ônibus em Campina Grande na Paraíba, na noite desta quarta-feira, 28.

De acordo com a Polícia Militar, a criança se aproveitou do descuido do motorista de um ônibus que estava parado em um terminal aguardando o embarque dos passageiros. Ele dirigiu o veículo por cerca de um quilômetro, até a direção travar e a polícia conseguir deter o ônibus.

Não houve registro de acidentes. Os pais da criança foram chamados para assinar um termo de compromisso para liberar o garoto.