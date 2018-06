Menino de 11 anos morre em parque de diversões no Ceará

SÃO PAULO - Um menino de 11 anos morreu ao ser atingido por um brinquedo de um parque de diversões no centro de Guaraciaba do Norte, no Ceará, neste domingo. O acidente acontece por volta das 20h30.

Testemunhas informaram à polícia que o garoto, identificado como Francisco Luiz, teria brincado em um dos equipamentos do local e, após descer do brinquedo, ele agachou para pegar o boné que havia caído. Nesse momento, ele foi atingido pelo brinquedo, que gira em torno de um eixo próximo da plataforma. O menino morreu na hora.

A Polícia Militar foi chamada e isolou o local do acidente. A área passou por perícia e o parque foi interditado até que a investigação seja concluída. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade. Funcionários do parque serão ouvidos pela polícia. O corpo do garoto foi levado para o Instituto Médico Legal de Sobral.