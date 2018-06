Menino de 12 anos esfaqueia pescoço de colega em escola de SP

Um estudante de 12 anos agrediu um colega de sala nas dependências de uma escola em Tautí, interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 1º. A vítima, da mesma faixa etária, não corre risco de morte. A Promotoria decidirá nesta sexta, 2, qual será o encaminhamento do caso.

Segundo informou a polícia de Tatuí, na região metropolitana de Sorocaba, agressor e vítima são alunos da Escola Estadual Lienette Avalone Ribeiro, de ensino fundamental e médio. O motivo teria sido o bullying feito por pelo menos 15 colegas. Ao que tudo indica a ação foi premeditada, já que o agressor levou a faca na mochila.

A vítima foi socorrida e recebeu dois pontos na área machucada. Ele não corre risco de morte.

Ao Estado, a polícia relatou que o estudante passou mal quando viu os ferimentos que ele provocou no colega. "Quando foi detido ele já estava inconsciente". O garoto, que não teve a identidade revelada, passou o dia na prisão e nesta sexta, 2, será apresentado à Promotoria, que decidirá pela liberação ou encaminhamento para a Fundação Casa.

O delegado registrou o caso como ato infracional consistente em homicídio.

