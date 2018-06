Menino de 12 anos morre por bala perdida na zona oeste do Rio

RIO - Um garoto de 12 anos morreu nesta quinta-feira, dia 17, após ser atingido por uma bala perdida perto da Favela do Aço, em Santa Cruz, zona oeste do Rio. Luanderson Lima, de 12 anos, chegou a ser levado para o Hospital Pedro II, mas não resistiu, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

Na região, houve protesto ontem depois de um tiroteio entre policiais militares e bandidos da favela. Ainda não se sabe em que circunstância Luanderson foi baleado. Segundo a secretaria, o menino foi atingido na perna, chegou em estado grave ao hospital e foi submetido a uma cirurgia, mas morreu no fim da noite.

Depois do tiroteio, moradores da Favela do Aço queimaram um ônibus do Consórcio BRT e destruíram a estação Vila Paciência. Outras estações ficaram fechadas na tarde de ontem, segundo informação do consórcio, a pedido da Polícia Militar.

Segundo a PM, três homens foram presos na favela de Antares, na manhã de quinta-feira, o que provocou reação de bandidos da Favela do Aço. A polícia informou ontem que uma menina de 7 anos e um adulto também foram feridos no tiroteio e atendidos no Hospital Pedro II. Policiais disseram que o homem baleado estava entre os bandidos que reagiram à ação policial Os dois feridos estariam em situação estável. Luanderson teria sido ferido depois do confronto entre PMs e criminosos.