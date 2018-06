Menino de 13 anos cai do 4º andar de prédio em Caxias do Sul

O adolescente, de 13 anos, que caiu do 4º andar de um prédio no fim da tarde deste domingo, 4, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, passa bem, segundo informações do Hospital Pompeia, para onde foi levado.

O garoto está em um quarto em observação e apesar de não ter tido fraturas, ainda não há previsão de alta, de acordo com o hospital.

Segundo a polícia, os pais, que não querem dar entrevistas, estão no momento na Delegacia da Infância e Juventude da cidade registrando um boletim de ocorrência.