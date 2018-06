Menino de 2 anos morre após ser atacado por rottweiller no RS

Um garoto de 2 anos morreu na noite de quarta-feira, 5, após ser atacado pelo cachorro da família, da raça rottweiller em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Militar, o cão se desprendeu da coleira e avançou sobre Pedro Miguel Kossmann, que brincava no pátio da casa, por volta das 17h30. A criança foi arrastada até a casinha do cachorro, que mordeu duas vezes o pescoço do menino. Pedro chegou a ser atendido, mas morreu a caminho do hospital.