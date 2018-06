Menino de 4 anos morre afogado em poço O garoto Joeni Vital, de 4 anos, foi encontrado ontem à noite morto, afogado, dentro de um dos poços abertos na Vila Garcia, um bairro carente de Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto. Os parentes foram procurá-lo no poço após 7 horas de buscas. O incidente revoltou a família do menino, pois os poços foram abertos porque não há água tratada no local, nem rede de esgoto. Cerca de 700 famílias consomem água transportada por carro-pipa da prefeitura.