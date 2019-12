Menino de 6 anos é a terceira vítima de queda de avião na Bahia

Morreu na tarde desta quinta-feira, 12, o menino Eduardo Elias, de 6 anos, vítima da queda de um avião bimotor em Maraú (BA). A informação foi confirmada pelo avô da criança, o decorador Jorge Elias, por meio de sua conta na rede social Instagram. O acidente aconteceu no dia 14 de novembro, quando a aeronave tentava pousar em um resort localizado na praia de Barra Grande.

“Infelizmente, o Eduardinho nos deixou esta tarde. Agora, mais um anjinho no céu junto da Marcela e da Maysa”, postou o avô do menino, ao se referir à nora Marcela Brandão, mãe de Eduardo, e Maysa Mussi, tia da criança, ambas vítimas do acidente em Maraú. Uma missa foi encomendada pela família para o próximo domingo (16) na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo.

Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) revelam que o bimotor prefixo PT-LTJ pertence ao banqueiro José João Abdalla Filho, o Juca Abdalla. Fabricada em 1981, a aeronave estava com o certificado de aeronavegabilidade em situação regular, registrada e apta a realizar serviços aéreos privados. Dono do Banco Clássico e apontado como um dos homens mais ricos do Brasil, Juca Abdalla não estava a bordo da aeronave no momento do acidente. Acidente é investigado pela Força Aérea Brasileira (FAB).