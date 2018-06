Menino de 8 anos morre de meningite no interior de SP O menino Heric Wolf Santana, de 8 anos, nascido em Serrana, morreu na noite de quarta-feira, 28, no Hospital Santa Lydia, em Ribeirão Preto, vítima de meningite. O irmão dele, João Pedro, de 4 anos, também tinha a doença, mas já recuperou-se e está fora de perigo, segundo o secretário de Saúde de Serrana, Nelson Cavalheiro Garazzo. A confirmação da doença, provavelmente do tipo meningocócica, pela rapidez da evolução dos quadros clínicos dos meninos, segundo Garazzo, ainda depende de análise do exame laboratorial do Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo. Nesta quinta-feira, 29, os parentes e colegas de escola e creche dos garotos tomaram um medicamento profilático e receberam informações sobre os cuidados com a meningite. "Pela evolução rápida, os casos são de meningite meningocócica", disse Garazzo. O primeiro a apresentar os sintomas de meningite (febre alta, vômito e dor de cabeça) foi João Pedro, internado na Santa Casa de Serrana na noite de terça-feira, 27. Ele seria levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Lydia, de Ribeirão Preto, na manhã quarta. Porém, na mesma madrugada, por volta das 3 horas, Heric foi internado com os mesmos sintomas e levado para ao leito da UTI que seria destinada ao irmão. "Apesar de tudo o que foi feito, de todos os esforços, ele não resistiu à noite", comentou Garazzo. João Pedro já está bem, mas continuará internado de dois a quatro dias. Devido à morte de Heric, na manhã desta quinta, uma equipe da Vigilância Epidemiológica de Serrana foi à escola onde o menino estudava e medicou os colegas de classe. Na creche freqüentada por João Pedro foi feito o mesmo procedimento. Os pais, parentes e amigos também receberam informações sobre a doença.