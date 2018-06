Menino de dois anos morre após engolir papelote de cocaína

Um menino de dois anos morreu na sexta-feira, 29, no final da noite, depois de engolir um papelote contendo aproximadamente cinco gramas de cocaína. No final da tarde, o menor começou a ter convulsões e foi levado a um hospital de Ponta Porã, na localidade de Sanga Puitã, a 320 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com sintomas de engasgamento. Neste sábado, os médicos comunicaram o caso a polícia civil, depois que a plantonista do Conselho Tutelar, Vânia Rosa Galhardo, recebeu denúncia informando que a criança havia ingerido a droga, adquirida pelo pai que é usuário. Foi constatado que o menino morreu de "parada respiratória", porém a confirmação da ingestão do entorpecente será anunciada depois de análise do Instituto Médico Legal.