Menino de sete anos é baleado em Fortaleza próximo à Fan Fest

FORTALEZA - Um menino de sete anos foi atingido por uma bala perdida durante tumulto, no final da noite desta terça-feira,17, em área próxima à Fifa Fan Fest de Fortaleza, no Aterro da Praia de Iracema. Ele foi levado numa ambulância do Serviço Médico de Urgência (Samu) para o Instituto Dr. José Frota. De acordo com o hospital, o tiro pegou de raspão e a vítima não corre risco de morrer.

A Polícia cearense ainda não tem pistas de onde partiu o tiro. A criança estava no calçadão, do lado externo da Fifa Fan Fest. As imagens das câmeras de segurança instaladas ao longo da área estão sendo analisadas.

De acordo com testemunhas, o tiro teria sido disparado após uma tentativa de assalto. Outras pessoas falam em tentativa de sequestro relâmpago. A polícia não confirma nenhuma das versões.

O caso não consta no último balanço parcial divulgado pela Secretariada Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. No documento, estão apenas ocorrências registradas até 20 horas de ontem.

Na área da Fifa Fan Fest e perímetros adjacentes, são citados apenas um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por uso de maconha e 11 registros de Boletins de Ocorrência (BOs), sendo dois por extravio de documentos e nove por furto, na Delegacia Móvel; além de sete BOs, sendo três por extravio de documentos, três de ocorrências não delituosas e um por furto, na Delegacia de Apoio ao Turista.

Já na área da Arena Castelão, que sediou o jogo Brasil x México, as delegacias que estão funcionando para atendimento das ocorrências nessas áreas registraram BOs relacionados à perda de documentos/objetos pessoais e furto. Um caso de venda de ingresso falsificado foi encaminhado para o 5º Distrito Policial e resultou na prisão de quatro paulistas.

Já em relação às manifestações, 35 pessoas acabaram detidas, sendo 12 adolescentes que foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e 23 adultos que foram encaminhados ao 16º DP. Na Delegacia de Eventos do Castelão, foi registrado um TCO por desacato contra dois torcedores mexicanos por jogar bebidas em um policial.

De acordo com a SSPDS, o balanço final deverá ser divulgado até o fim desta quarta-feira, 18.