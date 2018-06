Menino de três anos é atacado por pitbull e morre, no Rio O menino Paulo Gabriel Ribeiro de Assis, de 3 anos, morreu ontem à noite após ser atacado por um pitbull em sua casa em Saracuruna, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele estava brincando no quintal por volta das 21h, quando o cachorro se soltou da corrente e o atacou. Paulo Gabriel ainda foi levado para o Hospital Estadual de Saracuruna, mas não resistiu e morreu. Bradock, um pitbull de seis meses, pertencia ao pai do menino, o pedreiro Paulo Sérgio Batista de Assis, de 22 anos. Ele também foi atacado pelo cachorro. Revoltados com a morte do menino, os vizinhos se reuniram e mataram Bradock poucas horas depois do ataque. Paulo Gabriel foi enterrado ontem às 16h no Cemitério do Tanque do Anil, em Duque de Caxias. Segundo médicos do Hospital Estadual de Saracuruna, o menino chegou ao hospital por volta das 22h e já estava morto. Seu corpo foi levado ao Instituto Médico Legal durante a madrugada e liberado na manhã de ontem. O caso foi registrado na 60ª Delegacia de Polícia (Campos Elíseos).