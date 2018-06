Menino deixado na porta de hospital na Liberdade tem alta O garoto Thiago, de 14 anos, que sofreu traumatismo craniano e havia sido abandonado no pronto-socorro do Hospital Bandeirantes, na Liberdade, região central de São Paulo, sem identificação no sábado, 17, recebeu alta na manhã desta quarta-feira, 28. Thiago ficou internado na UTI, em coma, entre os dias 17 e 22 de março. Em 23 de março, apresentou melhora do coma e saiu da UTI no dia 26. Os familiares do paciente foram orientados para continuidade do tratamento com neuropediatra. Segundo boletim divulgado nesta quarta-feira, o garoto está em condições clínicas satisfatórias com excelente recuperação do ponto de vista neurológico. Ele foi identificado pelo pai, que se apresentou com os documentos do adolescente, na última quarta-feira, dia 21, depois que a internação foi divulgada pelo hospital, que suspeitava de que a família dele estivesse à sua procura.