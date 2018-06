Menino desaparecido no RS é achado morto; familiares são suspeitos

PORTO ALEGRE - Desaparecido desde 4 de abril em Três Passos, no Rio Grande do Sul, o menino Bernardo Uglione Bordini, de 11 anos, foi encontrado morto em Frederico Westphalen, a 80 quilômetros de distância, na noite de segunda-feira, 14. O corpo estava enterrado em um matagal. A investigação colocou a polícia diante de algumas interrogações, como as hipóteses de a morte ter sido provocada pela aplicação de uma injeção letal e de ter tido a participação de familiares do garoto. O pai, a madrasta e uma terceira pessoa foram presos. A delegada que investiga o caso disse ter certeza do envolvimento do pai e da madrasta no crime.

O desaparecimento foi comunicado à polícia pelo pai no dia 6, com a informação de que Bernardo teria saído no dia 4 para passar o fim de semana na casa de um vizinho e não retornado. A comunidade chegou a organizar campanhas de busca pelo garoto, que estudava em uma instituição particular de ensino.

A polícia descobriu que a madrasta, acompanhada de uma mulher e do menino, foi a Frederico Westphalen no dia do desaparecimento e verificou que havia contradições entre o que as duas diziam da viagem.