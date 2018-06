Menino é abandonado ferido em um mercado Um menino de 4 anos foi abandonado com um ferimento de 8 centímetros no pescoço em um supermercado em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A criança contou à polícia que a mãe o deixou aos cuidados do pai e foi passar o carnaval no Paraná. Segundo uma testemunha, o menino foi deixado por um homem em uma Belina e disse ter levado a facada do pai. A criança está fora de perigo.