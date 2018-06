Menino está com pedaço de pinça no ouvido há mais de 40 dias

Um menino de 7 anos está há mais de 40 dias com um pedaço de pinça cirúrgica no ouvido direito. O garoto, de 7 anos, é acompanhado por uma equipe de três médicos do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), por conta de fortes dores em seu ouvido direito, onde também há um pequena pedra. O problema do garoto começou no dia 26 de outubro, quando colocou uma pedrinha no ouvido enquanto brincava. O menino foi levado para o hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, no mesmo dia e, durante a cirurgia para retirada da pedra, a pinça usada pelo médico quebrou. A família foi orientada para transferir o menino para o Hospital Geral de Fortaleza, onde ele passou por uma nova cirurgia, mas a pinça não foi retirada. De acordo com assessoria do hospital, o microscópio que seria usado no procedimento de retirada da pedra e da pinça está quebrado. O equipamento foi encaminhado para uma empresa em São Paulo, no dia 29, mas ainda não há previsão de retorno. Segundo a assessoria do hospital, foi pedido também a troca de lentes, para uma mais potente, para facilitar a cirurgia. A criança está recebendo acompanhamento médico, com consultas freqüentes. A cirurgia será marcada assim que o aparelho retornar ao hospital.