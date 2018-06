Menino morre após ser atacado por cães Quatro cães da raça fila atacaram e mataram um menino de 8 anos na cidade de Gama, no Distrito Federal, na manhã de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi socorrer o garoto, ele estava na chácara de uma tia quando foi atacado pelos cães. O menino recebeu atendimento médico no hospital da cidade e, em seguida, foi transferido de helicóptero para outro hospital, em Brasília. O garoto chegou a receber uma transfusão sanguínea, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.