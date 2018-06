Menino morre após ser atingido por bala perdida em posto de saúde no Rio

RIO - Um garoto de 13 anos morreu depois de ser atingido por uma bala perdida quando acompanhava sua avó em um posto de saúde em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde de segunda-feira. Mateus Queiroz foi atingido na cabeça quando se dirigia a uma lata de lixo jogar fora a casca de uma banana que comera. Ninguém ouviu, no local, o barulho do tiro e não há suspeitas, ainda, de onde ele partiu.

O menino caiu no chão inconsciente e, a princípio, segundo a assessoria de imprensa do município, os médicos do Centro Municipal de Saúde onde ele estava acharam que ele havia escorregado e batido a cabeça. Só foi constatado que ele foi atingido por uma bala perdida depois de ele chegar ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, na Rodovia Washington Luiz.

Os médicos acharam estranho o sangramento constante de seu crânio e tiraram uma radiografia de sua cabeça, identificando a bala alojada em seu pescoço. Mateus teve morte cerebral decretada e morreu no fim da tarde de segunda.

Texto atualizado às 17h43.