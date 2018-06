Menino morre atropelado pelo pai em Minas

SÃO PAULO - Uma criança com pouco mais de um ano de idade morreu atropelada pelo pai na tarde de segunda-feira, no bairro Eldorado, na cidade de Montes Claros, em Minas. O acidente aconteceu quando o pai do menino retirava o carro da garagem da casa. O homem dirigia uma caminhonete e alegou não ter visto o filho. Segundo a Polícia Militar, a criança teve o crânio esmagado e morreu na hora. O local passou por perícia. O homem ficou estado de choque após o acidente.