Menino sabe que mãe morreu ao cair de prédio O menino Lucas Correia, de 6 anos, que sobreviveu após cair do 3º andar de um prédio com a mãe, Andréia Cristina Nóbrega Bezerra, em Guarulhos, já sabe que ela morreu. Ele foi informado da morte pela família há cinco dias. O pai do garoto e ex-marido de Andréia, Evandro Correia, que teria ameaçado os dois no apartamento, segue foragido da Justiça. Ele está com a prisão preventiva decretada.