Menino sofre traumatismo craniano em bufê de Recife

SÃO PAULO - Um menino de nove anos teve traumatismo craniano após ficar pendurado em um brinquedo de uma casa de festas em Recife. O menino bateu a cabeça no chão por várias vezes, segundo testemunhas, após os cintos que prendiam suas mãos e cintura se soltarem.

O acidente ocorreu por volta das 18 horas do último sábado, 28, em um bufê infantil no bairro de Boa Viagem, onde era realizada a festa de aniversário de um parente do garoto. O menino foi encaminhado para um hospital da cidade, onde permanece internado.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital Esperança, o garoto está em estado estável e consciente. Não há previsão de alta para ele sair da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátrica.

A família da vítima procurou a delegacia ontem para registrar o boletim de ocorrência. Hoje, a Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente (GPCA) recifense instaurou o inquérito que vai apurar as causas do acidente.

De acordo com a delegada titular da GPCA, Kelli Luna, já foi solicitada ao Instituto de Criminalística (IC) uma perícia no local. Além disso, familiares do garoto que presenciaram o acidente, o dono da casa de festas e o operador do brinquedo foram intimados a depor.