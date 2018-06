Meninos encontram R$ 82 mil em casa abandonada em Natal Três garotos encontraram cerca de R$ 82 mil, no último sábado, 29, em uma casa abandonada de Natal, no Rio Grande do Norte. Somente nesta terça-feira, 1º, a Polícia Civil falou sobre o caso. Os meninos jogavam futebol quando um deles chutou mais forte e a bola caiu na residência abandonada. Os três correram pra buscar a bola e encontraram a quantia, em notas de R$ 50, dentro de uma sacola em um dos quartos da casa. Um policial militar, irmão de um dos garotos, chegou ao local e recolheu o dinheiro, entregando a quantia a policiais civis. Ainda na noite de sábado, um telefonema anônimo avisou a polícia que havia alguém na casa. Ao chegarem no local, os policiais notaram que os suspeitos haviam fugido, mas deixaram uma caixa de isopor com mais R$ 336 mil. De acordo com vizinhos do local, era comum a presença de carros luxuosos com placas do Ceará à noite na casa. Segundo Graciliano Lordão, delegado de Roubos e Furtos, até sexta-feira, 4, será possível saber se o volume encontrado na casa abandonada tem relação com o roubo de R$ 164 milhões do Banco Central em Fortaleza, ocorrido em 8 de agosto de 2005. Policiais disseram que o dinheiro está mofado e tem aspecto envelhecido. Os policiais ainda quebraram as paredes da residência para tentar encontrar mais dinheiro, mas não descobriram outras notas. A Polícia Civil vai encaminhar as notas à Justiça para que o dinheiro seja depositado em uma conta judicial.