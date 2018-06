Menor conhecido como 'terror dos Ingleses' é preso em SC

SÃO PAULO - Um adolescente, de 15 anos, conhecido como "o terror dos Ingleses", foi preso na última sexta-feira, 4, em Florianópolis, Santa Catarina, acusado de ser o responsável por diversos roubos na região do bairro Ingleses.

Segundo a Polícia civil, o menor já havia sido apreendido diversas vezes por roubo. Ele entrava sozinho em estabelecimentos comerciais, abordava as atendentes mulheres e anunciava o roubo simulando, com a mão por baixo da camiseta, estar armado ou portando faca. As ações eram sempre muito agressivas por parte do criminoso e deixou várias vítimas aterrorizadas.

Outra forma de agir do adolescente era abordar mulheres que andavam sozinhas na rua para roubar seus pertences. Em uma destas oportunidades, ele também tentou violentar sexualmente a vítima, que conseguiu escapar.

A prisão aconteceu logo após o registro de roubo a um salão de beleza, no do final da tarde de quinta-feira. Na delegacia, as vítimas reconheceram o adolescente infrator por meio de foto.

Na manhã de sexta-feira, o adolescente foi localizado e encaminhado para a Delegacia dos Ingleses, onde foi reconhecido por várias vítimas. Um representante do Ministério Público pedirá a internação do adolescente em uma instituição de recuperação de menores infratores.