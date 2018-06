Menor de idade acusada de matar a mãe é apreendida no Rio de Janeiro

*Atualizado às 18h58

Uma adolescente que completou 17 anos no último sábado foi apreendida e confessou, segundo a polícia, ter matado a própria mãe, Adriana Moura de Rocha Miranda, de 43 anos, estrangulando-a com um golpe de luta aplicado enquanto a vítima dormia. O crime ocorreu no último dia 25, na casa da família, no Cachambi, zona norte do Rio.

O namorado da menina, Daniel Duarte Peixoto, de 20 anos, presenciou o crime e também confessou à polícia ter participado do crime. Ele ajudou a adolescente a queimar o corpo, na casa da família, e a transportá-lo até um terreno baldio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde o cadáver foi abandonado.

A Polícia Civil descobriu a autoria após quebrar o sigilo telefônico dos dois e obter imagens de câmeras de rua que identificaram um carro desovando o corpo no terreno. Os dois foram presos na tarde desta quarta-feira, 5.

Segundo a polícia, a menina decidiu matar a mãe porque ela era contra o namoro, iniciado há quatro meses, e para obter o seguro de vida da mãe, no valor de R$ 15 mil, do qual era beneficiária.

Como é menor de idade, a menina pode cumprir no máximo três anos de medida socioeducativa.