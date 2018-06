Menor de idade transportava 7 mil pontos de LSD em rodovia de SC

SÃO PAULO - Aproximadamente sete mil pontos de LSD foram apreendidos nesta quinta-feira, 30, em Araquari, região norte de Santa Catarina, na Rodovia BR-101. A droga foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante atendimento de ocorrência de acidente de trânsito.

Os pontos de LSD foram encontrados no interior de um envelope escondido junto ao corpo de um adolescente de 17 anos. Uma mulher, de 27 anos, e um homem, de 24 anos, acompanhavam o rapaz, que saiu de São Paulo com destino a Florianópolis. Eles se afastaram do local do acidente e tentavam embarcar em um ônibus no momento da aproximação dos policiais.

Além dos pontos de LSD, os envolvidos portavam documentos de identificação sem foto e mais de R$ 5 mil em dinheiro. Segundo informações preliminares, a venda dos pontos de LSD renderia cerca de R$ 200 mil. As três pessoas envolvidas, o entorpecente e o dinheiro foram levados à Delegacia de Polícia de Araquari.