Menor envolvido na morte de Eliza continuará internado

SÃO PAULO - A Vara da Infância e Juventude de Contagem, em Minas Gerais, aplicou medida socioeducativa ao adolescente J. de 17 anos, primo do goleiro Bruno Souza, por envolvimento no desaparecimento e na morte de Eliza Samudio, ex-amante do atleta. A decisão do juiz Elias Charbil Abdou Obeid é de sexta-feira, 6, mas foi divulgada apenas nesta segunda-feira, 9.

Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), o menor terá de cumprir medida socioeducativa por tempo indeterminado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. Apenas a representação feita pelo Ministério Público sobre ocultação de cadáver não foi julgada procedente, pois o juiz considerou que não havia provas de que o adolescente tenha participado do ato.

Segundo o magistrado, apesar de inexistir nos autos laudo de exame de corpo de delito ou laudo de necropsia da vítima, "a prova da materialidade se deu de maneira indireta, por meio lícito e idôneo, como a confissão do próprio adolescente."

O jovem de 17 anos será reavaliado a cada seis meses. Ele continuará internado no Centro de Internação Provisória do Horto até que a Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase) libere uma vaga para sua transferência. J. está no local desde o dia 13 de julho.

Eliza desapareceu no início de junho, quando tentava provar na Justiça que Bruno é pai de seu filho. O primo de Bruno afirmou à polícia que a jovem foi assassinada.