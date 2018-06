Menor que foi preso a poste no Rio é apreendido tentando roubar turistas

RIO - O jovem de 15 anos que foi agredido e preso pelo pescoço a um poste no bairro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, com uma tranca de bicicleta, em 31 de janeiro, por um grupo de "justiceiros", foi apreendido por policiais militares na última terça-feira, 18, após tentar assaltar uma turista canadense e um turista inglês, na Praia de Copacabana.

O adolescente foi levado para a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), no Leblon. Segundo o delegado Alexandre Braga, da Deat, o rapaz foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). A apreensão do menor foi noticiada pela rádio BandNews FM.