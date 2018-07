Menor seqüestrador morre baleado em SP Um menor morreu e outro conseguiu fugir após trocarem de tiros com policiais durante um seqüestro-relâmpago em SP. Armados com uma pistola 380, os menores dominaram um homem na esquina da rua Augusta com a rua Estados Unidos. O motorista de um carro que estava logo atrás viu o seqüestro e avisou a polícia, enquanto seguia o carro da vítima pela rua Arthur de Azevedo. Na rua Pedroso de Moraes, policiais cruzaram com os seqüestradores e começaram uma perseguição. A fuga só terminou após um cerco policial na Avenida Gastão Vidigal, perto da marginal Pinheiros. Ao ser cercado pelos policiais militares, o menor L.J.S., 16, quer portava a pistola, atirou contra a polícia e foi baleado, morrendo no pronto-socorro da Lapa, para onde foi levado. O outro adolescente fugiu a pé.