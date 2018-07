Menores assaltam ônibus na Grande SP. Um morre. Três menores tentaram assaltar um coletivo intermunicipal da Viação Himalaia, que havia saído de Aldeia da Serra e seguia para Cotia, na Grande São Paulo, por volta das 20h15, ontem. No coletivo estava o soldado Valdir Miranda de Sá, de 28, lotado no 20º Batalhão da Polícia Militar, cuja sede fica em Barueri, que voltava para casa e, à paisana, sacou seu revólver calibre 38 e deu voz de prisão aos criminosos. S.L.R, que dominava o motorista, reagiu e atirou, mas foi baleado no peito. O colega, T.R.S., que já retirava dinheiro da catraca, fez o mesmo, e foi ferido quatro vezes também no peito. Um dos tiros atingiu o outro menor, no abdome. S.L.R. morreu a caminho do Hospital Regional Sul, em Osasco, onde continua internado, em estado grave, T.R.S. O terceiro menor infrator foi levado para o Pronto-Socorro Municipal de Jandira, onde não corre mais risco de morte.