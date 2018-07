Menores fogem da Febem de São Vicente Nove internos fugiram no fim da noite de ontem da Unidade de Internação da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem) de São Vicente, na Baixada Santista. Quatro fugitivos foram recapturados pouco depois e um quinto interno foi apreendido pela polícia hoje de manhã. Eram 23h30 quando um dos internos conseguiu sair de um dormitório e começou a abrir as portas dos demais o que permitiu a saída de vários colegas. Os internos foram até o pátio e promoveram uma ´agitação´, provavelmente para desviar a atenção dos monitores, enquanto os nove pulavam um alambrado e fugiam. Não houve rebelião ou reféns. Esta unidade abrigava antes da fuga, 61 internos considerados primários e reincidentes médios e graves.