Menores são acusados de matar turista Os menores J.P.S., de 16 anos, e V.C.F., de 17, foram apontados pela Polícia de Mongaguá como os responsáveis pela morte da jovem Veruska Prado de Jesus, de 19 anos, atingida por um tiro na nuca, na madrugada deste domingo. Ela passeava com o namorado Fernando Silva, de 18 anos, e um casal de amigos pela orla, por volta das 3 horas, quando o grupo residente em Rudge Ramos, na região do ABC, foi abordado pelos dois rapazes, que comunicaram o assalto. Segundo informou o delegado Orlando de Souza, os dois assaltantes foram detidos em atitude suspeita na noite deste domingo, em uma abordagem de rotina feita pela Polícia. "Como eles portavam um revólver calibre 38, acabamos vinculando a arma ao crime", disse, lembrando que o namorado da jovem identificou os dois como responsáveis pelo assalto. Os acusados pelo assalto estão à disposição do Juiz da Infância e da Juventude, na carceragem anexa à cadeia de Mongaguá. Diante da repetição desse tipo de ocorrência no município, o delegado desaconselhou os turistas a passear pela orla durante a madrugada. "Lamentavelmente, tornou-se um risco muito grande o passeio nesses horários, até porque a cidade tornou-se alvo dos desocupados, depois que as medidas tomadas para evitar o apagão foram tomadas", afirmou.